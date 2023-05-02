LKW- Fahrer ohne Papiere – Polizei Nienburg SchaumburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.05.2023: LKW- Fahrer ohne Papiere – Polizei Nienburg Schaumburg
61 Min.Folge vom 02.05.2023Ab 12
Die Polizisten Ulrich Schimkowiak und Stefan Evensen sind heute im niedersächsischen Nienburg unterwegs. Sie kontrollieren den Schwerlastverkehr. Ein LKW-Fahrer fällt den beiden sofort wegen seiner hohen Geschwindigkeit auf. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der Fahrer keine Papiere für den LKW mit sich führt. Doch das ist nicht das einzige Problem. Und: Am Münchner Flughafen müssen Jodie Bossers und Peter Jäckel von der Bundespolizei einen Mann in Gewahrsam nehmen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen