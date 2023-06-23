Rutschenkontrolle im Palm Beach NürnbergJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 23.06.2023: Rutschenkontrolle im Palm Beach Nürnberg
60 Min.Folge vom 23.06.2023Ab 12
Das Kristall Palm Beach in Nürnberg. 16 Rutschen, ein Sportbecken und ein Wellenbad locken jeden Tag hunderte Gäste in das Erlebnisbad. Für deren Sicherheit sorgt Bademeister der 21-jährige Colin Lorenz. Hier tanzt alles nach seiner Pfeife. Seine erste Kontrollstation: eine 18 Meter hohe Steilrutsche. Und: Schwörmontag – der Höhepunkt der Schwörwoche – einem traditionellen Volksfest in Ulm. Über 40.000 Besucher strömen in die Innenstadt. Sebastian Basler und Barny Sancakli sorgen für Sicherheit.
