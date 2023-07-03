Alles sauber im Kanal? - Sebo FlussreinigungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.07.2023: Alles sauber im Kanal? - Sebo Flussreinigung
61 Min.Folge vom 03.07.2023Ab 12
Sebastian Bormann und Hermann Gohlke reinigen ehrenamtlich die Kanäle ihrer Heimatstadt Emden. Die naturverbundenen Ostfriesen sammeln Müll und Schrott ein. Für metallische Gegenstände verwenden sie einen Magneten. Neben Fahrrädern und Straßenschildern ziehen sie auch immer wieder kleine Schätze aus dem Wasser.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen