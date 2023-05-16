Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife Bremerhaven

Kabel EinsFolge vom 16.05.2023
Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife Bremerhaven

Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife BremerhavenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 16.05.2023: Streit mit Taxifahrer - Polizeistreife Bremerhaven

61 Min.Folge vom 16.05.2023Ab 12

Die Polizisten Vincent Vaughan und Marcel Kopietz haben Nachtdienst. Gemeinsam mit den Kollegen werden sie von einer Streitigkeit zur nächsten gerufen. Ein Streit zwischen zwei Brüdern und einem Taxifahrer droht zu eskalieren. Können die Polizisten die Situation entschärfen? Und: Ein Anruf vom Chef mag dringend sein, doch am Steuer ist das Mobiltelefon verboten. Wer erwischt wird, muss zahlen. Die Autobahnpolizei Gersthofen lassen sich von Ausreden nicht beeindrucken

Alle verfügbaren Folgen