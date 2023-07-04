Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin BraunJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.07.2023: Unterwegs im Kehrbezirk Alfter - Schornsteinfegermeisterin Braun
61 Min.Folge vom 04.07.2023Ab 12
Wenn Schornsteinfegermeisterin Maja Braun in voller Montur unterwegs ist, zaubert sie vielen Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. Die 26-jährige Bonnerin ist seit drei Jahren im Bonner „Kehrbezirk“ Alfter unterwegs. Die Prüfung der heimischen Heizungsanlage, eine Bauabnahme einer High-Tech Heizanlage, Arbeiten in schwindelerregenderer Höhe und ein Kunde mit zahlreichen Feuerstätten stehen für Sie und Chef Meik Rondorf heute an.
