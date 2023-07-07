Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins
Folge vom 07.07.2023
61 Min.
Ab 12

Kontrolle im Urlaubs-Hot-Spot Koh Samui in Thailand. Daniel Hauler arbeitet dort als Hilfspolizist und unterstützt die Kollegen vor Ort, wenn Touristen in Unfälle verwickelt sind. Nach einem schweren Verkehrsunfall begleiten wir ihn bei seinen Ermittlungen. Die Versicherung hat einige Fragen zum Geschehen des Unfalls und somit begibt sich Daniel Hauler auf die Suche nach Antworten.

