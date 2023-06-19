Rettung für Mandys Ost-Auto? - Abschlepper Micha SrokaJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.06.2023: Rettung für Mandys Ost-Auto? - Abschlepper Micha Sroka
60 Min.Folge vom 19.06.2023Ab 12
“Egal, wo Du hinkommst, die Leute freuen sich, dass Du endlich da bist, Du bist eben der Retter!” Wenn Micha Sroka mit seinem orange-grauen Abschlepper unterwegs ist, heißt das, dass andere Fahrer seine Hilfe brauchen. Heute ist es Malermeisterin Mandy, deren Wartburg an einer einsamen Landstraße plötzlich schlapp gemacht hat. Und: Rund um Rosenheim kümmern sich Andreas Lukas und Stefan Fuchs von der Motorradstaffel der Malteser um medizinische Notfälle und Staulagen auf der Autobahn.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen