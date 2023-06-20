Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Regungslos auf dem Kiesbett der Isar

Kabel EinsFolge vom 20.06.2023
Regungslos auf dem Kiesbett der Isar

Regungslos auf dem Kiesbett der IsarJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 20.06.2023: Regungslos auf dem Kiesbett der Isar

60 Min.Folge vom 20.06.2023Ab 12

Schwerer Unfall an der Isar: Ein Mann ist von einer Brücke in die Tiefe, auf ein Kiesbett, gestürzt. Die Feuerwehrmänner der Feuerwache 5 in München müssen über Steckleitern zu ihm hinuntersteigen. Der Mann liegt regungslos am Boden. Zusammen mit einem Notarzt und Sanitätern versuchen die Feuerwehrmänner den Mann zu reanimieren. Und: Tierretter Stefan Bröckling fährt nach Lohne in Niedersachsen. Seit mehr als zwei Monaten wird in einem Waldstück regelmäßig ein abgemagerter Hund gesichtet.

Alle verfügbaren Folgen