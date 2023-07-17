Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 17.07.2023
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

45 Min.Folge vom 17.07.2023Ab 12

Im Abfall fremder Menschen wühlen, um Müllsünder zu überführen. Sven Martin und Daniel Borchert vom Entsorgungsunternehmen aha sind unterwegs, um Hannover sauberer zu machen. Die Abfallfahnder leisten täglich Detektivarbeit und suchen nach Hinweisen auf die Verursacher von den sich stapelnden illegalen Müllablagerungen. Ihre Mission: Die Verantwortlichen finden und zur Rede stellen.

