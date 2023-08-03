Raser und TÜV-Sünder – Verkehrskontrolle Nienburg!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 03.08.2023: Raser und TÜV-Sünder – Verkehrskontrolle Nienburg!
60 Min.Folge vom 03.08.2023Ab 12
Im niedersächsischen Nienburg führen die Polizisten Christian Sieb und Janik Rathmann eine Verkehrskontrolle durch. Hilfe bekommen sie dabei von einem Spähposten, der den fließenden Verkehr beobachtet und Verkehrssünder über Funk meldet. Und: Achtung Kontrolle ist mit Abschlepper Daniel Koch in Thüringen unterwegs. Am frühen Nachmittag wird er mitten in den Wald gerufen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Copyrights:© Kabel Eins
