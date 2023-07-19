Unter Hochspannung! – Autobahnpolizei GarbsenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.07.2023: Unter Hochspannung! – Autobahnpolizei Garbsen
60 Min.Folge vom 19.07.2023Ab 12
Die Polizisten Annalena Ziegler und Oliver Möller müssen zu einem Einsatz auf der A7 bei Hildesheim. Ein Hochspannungsseil liegt quer auf der Autobahn und der Verkehr rollt teilweise weiter. Sechs Fahrzeuge sind durch das Kabel verunfallt, allerdings gibt es für die Polizei kein Durchkommen zu den Betroffenen. Und: In Dortmund kontrollieren Thomas Schwarz und Thorsten Strohmeier von der Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft, kurz BG BAU, die Arbeitssicherheit auf Baustellen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen