Tierschützer Klippstein ist auf eine heiße Spur gestoßen. Eine alte Bekannte hatte mit einem Welpenhändler zu tun, der nicht nur auf den ersten Blick unseriös wirkte. Und tatsächlich: Getarnt als Käufer erfährt Klippstein schockierendes über den illegalen Verkäufer. Die angebotenen Welpen werden unsachgemäß gehalten und gequält. Hier ist der Einsatz der Polizei gefragt.
