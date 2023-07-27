Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Einkaufswägen wohin das Auge reicht – Einkaufswagenkontrolle Bergkamen

Kabel EinsFolge vom 27.07.2023
Pierre Leidag, Henrik Grotefels und Ismail Cekicoglu vom Entsorgungsbetrieb Bergkamen sind täglich auf Tour, um illegal abgestellten Sperrmüll einzusammeln. Dabei haben sie es mit einer bestimmten Müllsünde besonders oft zu tun: Einkaufswagen. Denn die liegen in der 50.000 Einwohner-Stadt überall herum und verschandeln das Stadtbild.

