Sommer, Sonne, Kreuzfahrturlaub! - Kaimanagerin in Kiel
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.08.2023: Sommer, Sonne, Kreuzfahrturlaub! - Kaimanagerin in Kiel
60 Min.Folge vom 25.08.2023Ab 12
Für Kaimanagerin Nicole Borowy und Reisemanagerin Sandra Herbrand reißt die Arbeit nicht ab. Dieses Mal müssen sie dafür sorgen, dass fünftausend Passagiere rechtzeitig von Bord eines Kreuzfahrtschiffes kommen. Danach sollen wieder fünftausend Passagiere an Bord. Dabei müssen die Powerfrauen starke Nerven beweisen. Stress ist vorprogrammiert.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen