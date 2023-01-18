Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.01.2023: E-Scooter Marke Eigenbau
61 Min.Folge vom 18.01.2023Ab 12
Tim und Marius vom Verkehrsunfalldienst sind in der Stadt Osnabrück unterwegs. Die beiden nehmen Unfälle auf, reagieren aber auch präventiv, um Unfälle im Straßenverkehr zu verhindern. Ihnen fällt ein E-Scooter Fahrer auf, dessen Gefährt einige Ungereimtheiten aufweist - und das nicht nur auf den ersten Blick.
