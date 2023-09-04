Herrenloses Taxi sorgt für Chaos - Taxikontrolle KölnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.09.2023: Herrenloses Taxi sorgt für Chaos - Taxikontrolle Köln
32 Min.Folge vom 04.09.2023Ab 12
Die Taxikontrolleure Alexander Pohle und Ismet Özer sind heute in Köln im Einsatz. Von den 1200 Taxen in Köln ist nicht jedes in einem guten Zustand: ein Taxi ist schmutzig und kaputt, das Nächste ist verbeult und in einem Taxi ist gar kein Fahrer. Welches Taxi bekommt hier die gelbe Karte von Alexander Pohle?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
