Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 07.08.2023
61 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12

Oliver Quenzer und Volker Link kümmern sich auf den Autobahnrastplätzen nicht nur um Müll: Heute müssen die beiden Leitbaken befestigen, damit die LKW-Fahrer mit ihren hohen Geschossen die Dachkante des Toilettenhäuschens nicht mehr in der Dunkelheit demolieren. Mit einem Brenner macht sich Oliver Quenzer an die Arbeit, um die Baken zu kleben.

