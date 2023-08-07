Dachkante kaputtgefahren – Autobahnmeisterei Mannheim!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.08.2023: Dachkante kaputtgefahren – Autobahnmeisterei Mannheim!
61 Min.Folge vom 07.08.2023Ab 12
Oliver Quenzer und Volker Link kümmern sich auf den Autobahnrastplätzen nicht nur um Müll: Heute müssen die beiden Leitbaken befestigen, damit die LKW-Fahrer mit ihren hohen Geschossen die Dachkante des Toilettenhäuschens nicht mehr in der Dunkelheit demolieren. Mit einem Brenner macht sich Oliver Quenzer an die Arbeit, um die Baken zu kleben.
