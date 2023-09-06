Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten SteakJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.09.2023: Grillmeisterschaft Poing - Auf der Suche nach dem perfekten Steak
32 Min.Folge vom 06.09.2023Ab 12
Poing in Bayern: Hier findet heute die zweite Poinger Grillmeisterschaft statt. Sieben Teams kämpfen um den Pokal und um einen Startplatz bei der deutschen Grillmeisterschaft. Organisator und Wächter über das Reglement der Meisterschaft ist Jurymarschall Ulrich Wette. Mit drei verschiedenen Gängen müssen die Teilnehmer überzeugen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen