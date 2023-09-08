Geschwindigkeitsmessung per Laser - Polizei BremerhavenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.09.2023: Geschwindigkeitsmessung per Laser - Polizei Bremerhaven
33 Min.Folge vom 08.09.2023Ab 12
Die Polizeibeamten Olaf Dömel, Felix Schultz und Stefan Reddeck führen heute Geschwindigkeitskontrollen mithilfe eines Lasers durch und stoppen die Temposünder. Welche Ausreden lassen sich die Raser heute einfallen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen