Mysteriöse Gepäckstücke und Haftbefehle – Bundespolizei Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.08.2023: Mysteriöse Gepäckstücke und Haftbefehle – Bundespolizei Flughafen München
61 Min.Folge vom 10.08.2023Ab 12
Ein einsamer Rucksack im Ankunftsbereich am Münchner Flughafen – Vergesslichkeit eines Reisenden oder Gefahr für die öffentliche Sicherheit? Jodie Bossers und Peter Jäckel von der Bundespolizei kontrollieren das Gepäckstück und machen eine brisante Entdeckung: im Rucksack befindet sich der Computer eines US-Regierungsmitarbeiters und andere wertvolle Gegenstände.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen