Herr des Wiesenaufbaus - Zeltaufbau auf dem Oktoberfest Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.09.2023: Herr des Wiesenaufbaus - Zeltaufbau auf dem Oktoberfest
33 Min.Folge vom 18.09.2023Ab 12
Das Münchner Oktoberfest. Über sechs Millionen Besucher kommen jedes Jahr, um hier ausgelassen zu feiern. Beim Aufbau von 14 Bierzelten hat der gelernte Zimmermann Uli Bletschacher das Sagen. Für zweieinhalb Monate ist er täglich 15 Stunden im Dauereinsatz. Zwei Tage vor der Wiesn-Eröffnung ist immer noch einiges zu tun. Wird es Uli Bletschacher rechtzeitig schaffen?
