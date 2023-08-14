Statt vier nur zwei Räder - Fahrradpolizei KaufbeurenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.08.2023: Statt vier nur zwei Räder - Fahrradpolizei Kaufbeuren
61 Min.Folge vom 14.08.2023Ab 12
Da sie auf zwei Rädern schneller und wendiger im Stadtverkehr sind, haben die Polizisten Patrick und Sebastian den Streifenwagen gegen E-Bikes getauscht. Achtung Kontrolle begleitet die beiden Polizisten an ihrem Arbeitstag in Kaufbeuren. Dort ahnden sie an einer Kreuzung mehrere Rotlichtverstöße und müssen einige Strafen verhängen.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
