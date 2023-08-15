Schlemmen auf Mallorca - Bernd Zehner testet TapasJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.08.2023: Schlemmen auf Mallorca - Bernd Zehner testet Tapas
62 Min.
Folge vom 15.08.2023
Ab 12
Tapas, also kleine spanische Spezialitäten, sind sowohl bei Touristen als auch bei Einheimischen sehr beliebt. Deshalb sucht Bernd Zehner auf Mallorca die besten Adressen zum Tapas essen. Der Profikoch kontrolliert in seinem Restaurant-Test: Traditionslokal oder Touristenfalle?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
