Taxigeschichten - Wiesn-Taxi München
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.09.2023: Taxigeschichten - Wiesn-Taxi München
33 Min.Folge vom 25.09.2023Ab 12
München. Wenn das Oktoberfest stattfindet, herrscht in der Stadt Ausnahmezustand. Für einen ist diese Phase die lukrativste Zeit des Jahres: Taxifahrer Paul. Er fährt die Besucher nach der ein oder anderen Maß sicher wieder nach Hause. Und er hat einige Geschichten zu erzählen…
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
