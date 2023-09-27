Schweiß, Öl und Lippenstift - AutofrauenwerkstattJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.09.2023: Schweiß, Öl und Lippenstift - Autofrauenwerkstatt
33 Min.Folge vom 27.09.2023Ab 12
In der Autowerkstatt haben Frauen nichts verloren? Falsch gedacht! Die Schwestern Lydia und Carolin bieten der Männerwelt mit Ihrer Kfz-Werkstatt die Stirn. Vom verschmutzten Verteiler bis zur kaputten Dieselpumpe bringen sie jedes Fahrzeug wieder zum Laufen. Naja, fast…
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen