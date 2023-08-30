Feuerwerk auf der Donau – Technisches Hilfswerk bei der Lichterserenade UlmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.08.2023: Feuerwerk auf der Donau – Technisches Hilfswerk bei der Lichterserenade Ulm
62 Min.Folge vom 30.08.2023Ab 12
Die Lichterserenade in Ulm. Hier genießen tausende von Zuschauern ein Spektakel mit 12.000 schwimmenden Lichtern und einem großen Feuerwerk auf der Donau. Das Besondere: Das Feuerwerk wird von einer schwimmenden Plattform abgeschossen. Die Männer vom Technischen Hilfswerk sind für den reibungslosen Ablauf verantwortlich. Wird alles glatt laufen?
