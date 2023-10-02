Süße Leckereien: Bernd Zehner testet die „Wiesn“Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.10.2023: Süße Leckereien: Bernd Zehner testet die „Wiesn“
33 Min.Folge vom 02.10.2023Ab 12
Das Oktoberfest in München ist eines der größten Volksfeste der Welt. Neben deftigen Angeboten finden sich viele süße Leckereien für Naschkatzen. Koch und YouTuber Bernd Zehner schlemmt sich heute durch die breit gefächerte Auswahl und stellt Food-Neuheiten vor. Und der Gastroexperte verrät, welche süße Schmankerl besonders köstlich sind.
