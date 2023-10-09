Unfall bei der Kontrolle - Taxiaufsicht DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.10.2023: Unfall bei der Kontrolle - Taxiaufsicht Düsseldorf
33 Min.Folge vom 09.10.2023Ab 12
1300 Taxen fahren in Düsseldorf. Und einer sorgt hier für Ordnung: Taxiaufseher Dieter Lattusek. Er kontrolliert im Auftrag der Taxiinnung Taxen und Fahrer nach möglichen Mängeln. Heute ist er am Flughafen unterwegs, denn es ist Messezeit.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
