Thema u.a.: Vorsätzlich Sicherheitsgurt nicht angelegtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.09.2022: Thema u.a.: Vorsätzlich Sicherheitsgurt nicht angelegt
61 Min.Folge vom 28.09.2022Ab 12
In Heidenau kontrolliert die Verkehrspolizei Dresden die vorbeifahrenden LKW. Ein Fahrer sitzt auf dem Gurt, statt ihn angelegt zu haben. Und: Abschlepper Colonia.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen