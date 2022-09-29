Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins

Kabel EinsFolge vom 29.09.2022
Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins

Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins Jetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.09.2022: Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins

61 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12

Holger Schwietering, genannt Holle, ist Food-Influencer und kontrolliert auf seinem YouTube-Kanal regionale Fast Food-Läden und Stände. Heute sucht er in Berlin nach der besten Currywurst, doch die ist gar nicht so leicht zu finden. Und: In den Kanälen Ostfrieslands sind die beiden Flussreiniger Sebastian und Hermann mit ihrer Magnetangel unterwegs. Was die beiden auf der heutigen Fahrt finden, können sie selbst nicht ganz einordnen ...

Alle verfügbaren Folgen