Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.09.2022: Thema u. a.: Mission Currywurst - Die beste Currywurst Berlins
61 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
Holger Schwietering, genannt Holle, ist Food-Influencer und kontrolliert auf seinem YouTube-Kanal regionale Fast Food-Läden und Stände. Heute sucht er in Berlin nach der besten Currywurst, doch die ist gar nicht so leicht zu finden. Und: In den Kanälen Ostfrieslands sind die beiden Flussreiniger Sebastian und Hermann mit ihrer Magnetangel unterwegs. Was die beiden auf der heutigen Fahrt finden, können sie selbst nicht ganz einordnen ...
