Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei Kaiserslautern

Kabel EinsFolge vom 19.10.2022
Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei Kaiserslautern

Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei KaiserslauternJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 19.10.2022: Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei Kaiserslautern

61 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12

Sabrina Fluhr und Jonas Freichel von der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollieren auffällig getunte Autos. Ein BMW hat ein nachgerüstetes Luftfahrwerk, das nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entspricht. Der beschuldigte Fahrer will das allerdings überhaupt nicht einsehen. Können die Polizisten die Lage beruhigen? Und: Die beiden Fahrkartenkontrolleure Luca und Lena sind in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Wiesbaden unterwegs.

Alle verfügbaren Folgen