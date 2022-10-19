Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei KaiserslauternJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.10.2022: Thema u. a.: Illegal getunter BMW - Polizei Kaiserslautern
61 Min.Folge vom 19.10.2022Ab 12
Sabrina Fluhr und Jonas Freichel von der Autobahnpolizei Kaiserslautern kontrollieren auffällig getunte Autos. Ein BMW hat ein nachgerüstetes Luftfahrwerk, das nicht den vorgeschriebenen Sicherheitsstandards entspricht. Der beschuldigte Fahrer will das allerdings überhaupt nicht einsehen. Können die Polizisten die Lage beruhigen? Und: Die beiden Fahrkartenkontrolleure Luca und Lena sind in den Bussen des öffentlichen Nahverkehrs in Wiesbaden unterwegs.
