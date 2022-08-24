Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 24.08.2022
Folge vom 24.08.2022: Tropenfrüchte made in Germany

61 Min.Folge vom 24.08.2022Ab 12

Mit der Restwärme einer Glasfabrik werden exotische Früchte wie Papayas und Guave in Oberfranken gezüchtet. Die Heizung im Tropenhaus kostet keine zusätzliche Energie. Ist das die nachhaltige Zukunft für unser Obst? In der Zentrale der Johanniter Unfallhilfe in Hannover startet der Dienst für die ehrenamtlichen Helfer, um auf den Autobahnen in Niedersachsen Unfallstellen abzusichern oder Stauursachen zu lösen. Außerdem: Die Rettungsschwimmer der DLRG sind auf der Alster in Hamburg unterwegs.

