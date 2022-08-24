Tropenfrüchte made in Germany Jetzt kostenlos streamen
Mit der Restwärme einer Glasfabrik werden exotische Früchte wie Papayas und Guave in Oberfranken gezüchtet. Die Heizung im Tropenhaus kostet keine zusätzliche Energie. Ist das die nachhaltige Zukunft für unser Obst? In der Zentrale der Johanniter Unfallhilfe in Hannover startet der Dienst für die ehrenamtlichen Helfer, um auf den Autobahnen in Niedersachsen Unfallstellen abzusichern oder Stauursachen zu lösen. Außerdem: Die Rettungsschwimmer der DLRG sind auf der Alster in Hamburg unterwegs.
