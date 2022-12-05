Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd ZehnerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 05.12.2022: Thema u. a.: Döner macht schöner - Fast Food-Tester Bernd Zehner
61 Min.Folge vom 05.12.2022Ab 12
Der Youtuber und Profi-Koch Bernd Zehner ist in der hessischen Großstadt Frankfurt am Main unterwegs und hat eine Mission: Den besten Döner der Main-Metropole zu finden. Hierfür testet er mehrere Fast Food-Locations mit vielen verschiedenen Döner-Kreationen. Aber was macht einen guten Döner aus? Und: Die Polizisten Thomas und Holger von der Verkehrspolizei Dresden halten heute Ausschau nach getunten Autos. Zu ihrer Überraschung geht ihnen allerdings ein roter Pkw ins Netz.
