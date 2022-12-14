Thema u.a.: Verdächtige Fahrer:innen auf der AutobahnJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.12.2022: Thema u.a.: Verdächtige Fahrer:innen auf der Autobahn
61 Min.Folge vom 14.12.2022Ab 12
Auf der Autobahn bei Passau führt die Polizei Kontrollen durch. Ihnen fällt ein auffälliges Pärchen ins Auge. Die beiden werden nun kontrolliert. Und: Mülldetektive.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
