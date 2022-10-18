Thema u. a.: Einsatz in luftigen Höhen - die Industriekletterer HamburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.10.2022: Thema u. a.: Einsatz in luftigen Höhen - die Industriekletterer Hamburg
61 Min.Folge vom 18.10.2022Ab 12
Das Planetarium in Hamburg ist heute der Einsatzort von Industriekletterer Benjamin Seider und Matthias Peitz. Die Hausmeister am Seil kommen immer dann zum Einsatz, wenn es hoch hinausgeht. Heute müssen sie die Fassade des Gebäudes auf Risse überprüfen - und das in luftiger Höhe. Und: Remo Ruf sorgt dafür, dass der öffentliche Nahverkehr nicht zum Erliegen kommt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen