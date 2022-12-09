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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Die Spürnasen vom Zoll

Kabel EinsFolge vom 09.12.2022
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 09.12.2022: Thema u. a.: Die Spürnasen vom Zoll

60 Min.Folge vom 09.12.2022Ab 12

Am Rhein-Main-Airport in Frankfurt kontrollieren die Zöllner Nico und Verena Reisende und ihr Gepäck. Als nächstes kommt eine Familie aus Kanada in die Zollkontrolle. Sie sind über die USA nach Deutschland eingereist. Werden die beiden fündig? Und: In Garmisch-Partenkirchen bereiten auf mehr als 1.500 Meter Höhe die Seilbahntechniker Andreas und Christian die Kreuzeckbahn auf den Skibetrieb vor. Kann der sichere Betrieb der Seilbahn gewährleistet werden?

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