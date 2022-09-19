Supermarkt-Security - Ist hier ein Dieb unterwegs?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.09.2022: Supermarkt-Security - Ist hier ein Dieb unterwegs?
61 Min.Folge vom 19.09.2022Ab 12
In Hamburg sind Ali und Richie in einem Supermarkt als Security-Mitarbeiter auf der Suche nach Dieben im Markt. Heute kommen sie einem Mann auf die Spur, der Artikel in seinen Rucksack steckt. Sie behalten ihn im Auge.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
