Thema u.a.: Einsatz am steilen Berg mit dem Spezialbagger

Kabel EinsFolge vom 23.09.2022
Folge vom 23.09.2022

Hubert und sein Team sind im Gasteinertal in Österreich am steilen Berghang unterwegs. Sie sichern mit einem Spezialbagger den Hang um einen Wanderweg zu schützen. Doch es gibt ein Problem... Und: LKW Kontrolle bei Wetzlar.

