Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Brückensprengung in Heckholzhausen

Kabel EinsFolge vom 17.01.2025
Brückensprengung in Heckholzhausen

Brückensprengung in HeckholzhausenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 17.01.2025: Brückensprengung in Heckholzhausen

61 Min.Folge vom 17.01.2025Ab 12

Seit fünf Jahren ist die 16 Meter hohe Brücke der Bundesstrasse 49 bei Heckholzhausen in Hessen ungenutzt. Jetzt soll sie gesprengt werden. Ein Job für die Abbruch-Experten der Firma Liesegang. Michael Schneider arbeitet seit 40 Jahren als Sprengtechniker und plant das Projekt seit einem halben Jahr. Sein Kollege Artur Feitenheimer soll die Sprengung auslösen. Die beiden Experten haben bereits Dutzende Gebäude erfolgreich gesprengt.

Alle verfügbaren Folgen