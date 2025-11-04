Zöllner des Hauptzollamts Dortmund deckt Schwarzarbeit in Pizzeria aufJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.11.2025: Zöllner des Hauptzollamts Dortmund deckt Schwarzarbeit in Pizzeria auf
60 Min.
Folge vom 04.11.2025
Ab 12
Anna und Marcus vom Hauptzollamt Dortmund kontrollieren eine Pizzeria in Innenstadt. Ein Mitarbeiter kann keine Arbeitserlaubnis vorlegen. Hat er keine, dürfte er auch nicht arbeiten. Die Konsequenzen für den Mann können schwerwiegend.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
