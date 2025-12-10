Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in DortmundJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.12.2025: Thema u. a.: Zollkontrolle im Shisha-Laden in Dortmund
61 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12
Die Zöllner Max und Niko kontrollieren einen Laden, der Shishas, Tabak und Vapes verkauft. Bei der letzten Kontrolle hatte Ladenbesitzer eine größere Menge unversteuerter Tabakwaren. Werden die Zöllner auch dieses Mal fündig?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
