Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.10.2025: Thema u.a: Koch Mike Kopp testet Traditionsgericht: badische Schäufele
Folge vom 20.10.2025
Food-Experte Mike Kopp testet im Badener Land natürlich badische Schäufele. In drei ausgewählten Lokalen probiert er das gepökelte und geräucherte Fleischgericht – stets serviert mit klassischem Kartoffelsalat. Mike Kopp achtet dabei auf Zubereitung, Saftigkeit und handwerkliche Qualität – aber auch darauf, ob Preis und Leistung wirklich zusammenpassen.
