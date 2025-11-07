Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Vulkan Brennerei Mendig - Zollkontrolle des ersten Brennvorgangs

Kabel Eins
Folge vom 07.11.2025
Thema u.a.: Vulkan Brennerei Mendig - Zollkontrolle des ersten Brennvorgangs

Die Zollprüfer Lukas Benner und Katja Meid überwachen den ersten Brennvorgang in der neuen Vulkan Brennerei in Mendig. Mit Plomben, Zangen und Messgeräten im Gepäck sorgen sie dafür, dass für jeden gebrannten Liter Schnaps auch der korrekte Steuerbetrag beim Staat landet.

