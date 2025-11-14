Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter Streifendienst

Kabel EinsFolge vom 14.11.2025
Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter Streifendienst

Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter StreifendienstJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 14.11.2025: Thema u. a.: Polizei Offenbach – ein vollgepackter Streifendienst

61 Min.Folge vom 14.11.2025Ab 12

Volker Rauch und Jonas Stadtbäumer von der Polizei Offenbach sind auf Streife. Ob Trunkenheit am Steuer oder echte Straftaten – jeder Einsatz fordert schnelle Entscheidungen. Und von denen gibt es bei den heutigen Fällen eine Menge.

Alle verfügbaren Folgen