Folge vom 06.11.2025: Thema u.a.: Norddeutscher Klassiker neu entdeckt - Kevin von Holt testet Dorsch
Folge vom 06.11.2025
Kevin von Holt sucht im Norden Deutschlands das beste Dorschgericht – traditionell geschmort bis hin zur modernen Variante mit ausgefallenen Zutaten. Rund um den Timmendorfer Strand besucht er drei Restaurants und erfährt von den Köchen, was das Gericht ihres Hauses besonders macht. Welche der drei Varianten begeistert Kevin von Holts Gaumen am meisten?
