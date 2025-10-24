Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen da

Kabel Eins
Folge vom 24.10.2025
Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen da

Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen daJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 24.10.2025: Thema u.a.: Polizei Perleberg – Rote Ampeln sind zum stoppen da

60 Min.
Ab 12

Felix Thiele von der Polizei Perleberg kontrolliert einen Fahrer, der eine rote Ampel überfahren hat. Für den Fahrer eines Pflegedienstes wird es wohl teuer: zwei Punkte, ein hohes Bußgeld und ein Monat Fahrverbot. Seine Begründung, er hätte die Ampel nicht wahrgenommen, reicht Felix Thiele nicht.

