Folge vom 06.10.2025: Mirko Reeh testet Schawarma in Düsseldorf
61 Min.Folge vom 06.10.2025Ab 12
Heute ist Mirko Reeh in Düsseldorf unterwegs, um das orientalische Gericht Schawarma zu testen – eine Spezialität, bei der mariniertes Fleisch am Drehspieß gegrillt, dünn geschnitten und mit Brot, Gemüse und Soßen serviert wird. Der Foodtester pickt sich wie immer die Läden mit besonders schlechten Bewertungen raus und probiert, ob die Schawarmas wirklich so schlecht sind wie ihr Ruf.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen