Thema u.a.: Fahrradstreife Gelsenkirchen und Pferdeflüsterin Franziska HartlJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.10.2025: Thema u.a.: Fahrradstreife Gelsenkirchen und Pferdeflüsterin Franziska Hartl
61 Min.Folge vom 14.10.2025Ab 12
Kathrin Gründer und Alexander Hans von der Polizei Gelsenkirchen sind auf Fahrradstreife unterwegs. Neben Einsätze über die Leitstelle, führen die beiden auch spontane Verkehrskontrollen durch. Bei der Überprüfung der Insassen eines Transporters stellen sie einen Mann mit offenem Haftbefehl fest.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen