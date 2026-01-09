Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in ZwickauJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 09.01.2026: Thema u. a.: Der Porsche soll glänzen - Mobile Autoreinigung in Zwickau
61 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Alex Ditz bietet mobile Autoreinigung direkt beim Kunden an – und das deutschlandweit. Heute soll in Zwickau ein Porsche von innen und außen glänzen, doch der Kunde kommt früher als erwartet zurück. Das Auto ist noch nicht fertig, die Zeit drängt. Alex Ditz kämpft gegen die Uhr. Schafft er es rechtzeitig?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen