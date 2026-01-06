Thema u. a.: Viel zu tun für die Ordnungshüter von LüneburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.01.2026: Thema u. a.: Viel zu tun für die Ordnungshüter von Lüneburg
61 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Im Lüneburg in Niedersachsen sorgen Julian Täger und Volker Weber vom Ordnungsamt dafür, das sich Autofahrer an die Regeln halten. Als ein uninformierter Bürger im eingeschränkten Halteverbot neben einem Kindergarten parkt, stellen ihn die beiden zur Rede.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen