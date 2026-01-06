Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Viel zu tun für die Ordnungshüter von Lüneburg

Kabel EinsFolge vom 06.01.2026
Im Lüneburg in Niedersachsen sorgen Julian Täger und Volker Weber vom Ordnungsamt dafür, das sich Autofahrer an die Regeln halten. Als ein uninformierter Bürger im eingeschränkten Halteverbot neben einem Kindergarten parkt, stellen ihn die beiden zur Rede.

